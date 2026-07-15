Las condiciones materiales también son seguridad

El anuncio del Gobierno sobre un plan de seguridad pública compuesto por 65 medidas constituye una señal relevante frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La magnitud del desafío que representa el crimen organizado exige respuestas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo. Sin embargo, tan importante como el diseño de las medidas es preguntarse si el Estado cuenta con las condiciones materiales necesarias para hacerlas efectivas.

En materia de sistema penitenciario, este punto resulta especialmente evidente. La creación de módulos de alta seguridad, la segregación de internos de alta peligrosidad o el fortalecimiento del control sobre organizaciones criminales privadas de libertad son objetivos ampliamente compartidos. No obstante, esas medidas difícilmente podrán cumplir su propósito si las cárceles continúan operando bajo las actuales condiciones de hacinamiento y sobrepoblación. La realidad penitenciaria chilena demuestra que, en muchos establecimientos, simplemente no existen los espacios físicos suficientes para separar adecuadamente a los internos según su peligrosidad o pertenencia a organizaciones criminales. En la práctica, la falta de infraestructura obliga a mezclar poblaciones penales que deberían permanecer completamente aisladas entre sí, debilitando cualquier estrategia de control.

A ello se suma un problema igualmente relevante: las limitaciones operativas que enfrenta Gendarmería. El personal realiza su labor en condiciones ostensiblemente complejas, con recursos limitados y con dificultades objetivas para ejercer un control efectivo sobre lo que ocurre al interior de los recintos penitenciarios. Mientras estas condiciones persistan, resulta difícil pensar que las organizaciones criminales perderán su capacidad de coordinación desde las cárceles.

Por ello, las reformas penitenciarias no pueden limitarse a modificaciones legales o administrativas. Deben ir acompañadas de inversiones concretas en infraestructura, tecnología, dotación de personal y sistemas modernos de vigilancia. De lo contrario, existe el riesgo de que medidas que, en el papel, aparecen como robustas terminen siendo de muy difícil implementación en la realidad.

Un segundo aspecto que merece especial atención dice relación con las policías. En los últimos años, y particularmente después del estallido social, el país ha experimentado un intenso debate sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad de los funcionarios policiales y los mecanismos de control institucional. Ese contexto no puede ser ignorado al momento de diseñar una política de seguridad.

En lugar de concentrar la discusión en ampliar exenciones de responsabilidad, flexibilizar estándares de responsabilidad penal o establecer beneficios procesales para los funcionarios policiales, el énfasis debiera estar puesto en fortalecer sus capacidades profesionales, operativas y formativas. La crisis de seguridad exige policías mejor preparadas, no menos controladas.

La formación inicial y las capacitaciones periódicas deben ocupar un lugar central dentro de cualquier estrategia seria de seguridad pública. El combate al crimen organizado demanda funcionarios altamente especializados, con entrenamiento permanente en técnicas investigativas, manejo de situaciones críticas, inteligencia policial, derechos fundamentales y uso proporcional de la fuerza. Esa preparación constituye la mejor herramienta para proteger simultáneamente la seguridad de la ciudadanía, la integridad de los propios funcionarios y la legitimidad de las instituciones.

Al final del día, ninguna estrategia de seguridad será exitosa si las condiciones materiales hacen imposible o dificultan su ejecución. La eficacia de una política pública en este ámbito no depende únicamente de lineamientos adecuados en materia de seguridad, sino de la capacidad efectiva del Estado para llevarlos a la práctica.