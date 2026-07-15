Sistema frontal en RM: a qué hora comenzará la lluvia en Santiago

Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta semana, la cual estará marcada por la caída de precipitaciones en la zona central.

Se aproxima el sistema frontal a la Región Metropolitana, el cual se hará sentir con lluvia a partir de este miércoles, la cual se intensificará en los próximos días de la semana.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las primeras precipitaciones caerán durante las horas de esta tarde en la capital, situación por la cual las autoridades han llamado a planificar traslados, revisar techumbres y mantenerse atento a posibles actualizaciones del pronóstico.

La lluvia podría comenzar a eso de las 14:00 horas en diferentes sectores de Santiago, con intensidad variable, según el pronóstico de Meteored.

Lluvia y viento en Santiago

Bajo este contexto, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, profundizó sobre este fenómeno y detalló que las precipitaciones “ya serán intensas el jueves en la tarde”.

En algunos sectores de la zona central, las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora, mientras que en Santiago se prevén condiciones propias de un temporal entre el jueves y viernes.

Respecto a los montos de precipitaciones, las proyecciones apuntan a acumulados de entre 100 y 150 milímetros en Santiago durante este evento meteorológico.

“Es más de un tercio de lo que llueve en todo el año que podría caer en Santiago a partir del día jueves”, advirtió el experto.