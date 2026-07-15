“El Estado debe acompañar, no revictimizar”: las críticas de Karla Rubilar al proyecto que obliga a escuchar latidos antes de un aborto

La exministra no vio con buenos ojos la iniciativa y pidió “más humanidad” para las mujeres.

La exministra Karla Rubilar alzó la voz tras conocer el proyecto Escucha Su Corazón, impulsado por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), el cual busca que las mujeres que se someterán a un aborto bajo una de las tres causales, sean obligadas a escuchar los latidos del bebé antes de someterse al procedimiento.

Pero también, la iniciativa establece que “la madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

En los últimos días han sido varias figuras políticas e instituciones son las que han abordado el tema, llegando a un consenso similar: el proyecto no tiene humanidad y es revictimizante.

Es en esa misma línea la que se mantuvo quien fuera secretaria de Estado de Sebastián Piñera. A través de su cuenta en X, la también excandidata a alcaldesa de Puente Alto remarcó que “voté a favor de las tres causales porque, en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar, no revictimizar“.

Por lo mismo, Karla Rubilar sostuvo que el proyecto que busca obligar a escuchar los latidos del bebé antes de un aborto lo que hace es “levantar nuevas barreras” y desvirtuar la ley. Además, “aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso. Más humanidad”.