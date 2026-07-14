Quién es Andy Burnham y por qué es el favorito para reemplazar a Keir Starmer en Reino Unido

En su primer discurso, planteó que buscará descentralizar el poder y promover el desarrollo económico en el país.

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Para el próximo 20 de julio está programada la ceremonia en la que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, le entregará el poder a su sucesor y, aunque aún no se conoce oficialmente su nombre, tanto los analistas como la prensa especializada apuntan a que será el político laborista Andy Burnham.

El plazo para presentar las candidaturas para los comicios internos con los que el oficialismo elegirá al reemplazante de Starmer finaliza este jueves 16 de julio.

El actual primer ministro del Reino Unido anunció su dimisión en junio pasado, tras protagonizar varias polémicas que desencadenaron una intensa presión al interior de su partido. Uno de los mayores cuestionamientos se vinculó a su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de conocerse su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Andy Burnham sería el primer ministro del Reino Unido

Con 56 años de edad, Andy Burnham se desempeñó durante casi una década, entre 2017 y 2026, como alcalde del Gran Manchester.

Desde esa posición, emergió como una figura del laborismo y, tras la crisis en la administración de Stramer, surgió como la mejor alternativa para tomar las riendas del partido y el Ejecutivo.

En su primer discurso tras anunciar que buscaría liderar el laborismo en el Reino Unido, planteó que buscaría descentralizar el poder y promover el desarrollo económico en el país.

De acuerdo con lo reportado por los medios británicos, Burnham ya habría asegurado su victoria en las primarias laboristas, luego de sumar 349 respaldos, correspondientes al 85% de la bancada laborista.