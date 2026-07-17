Con presencia chilena: a qué hora y dónde ver a Francia vs Inglaterra por el partido del tercer lugar del Mundial 2026

¿Irá por TV abierta? Revisa todo lo que tienes que saber sobre el penúltimo duelo del Mundial 2026.

Este sábado, Francia e Inglaterra se medirán para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 de Norteamérica, cuyo encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Ambas selecciones llegan a esta instancia tras caer en sus respectivos duelos de semifinales. Los dirigidos por Didier Deschamps perdió 2-0 ante España, tras las anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Por su parte, el elenco de Thomas Tuchel cayó frente Argentina por 2-1, luego de que los de Lionel Scaloni remontaran en los últimos minutos gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Bajo este contexto, Francia e Inglaterra protagonizarán el cuarto choque entre ellos en los Mundiales, donde los británicos lideran el historial con dos victorias, un empate y un triunfo para los galos.

Francia vs Inglaterra: a qué hora y dónde ver en vivo el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio a las 17:00 horas (de Chile), el cual se podrá ver a través de las pantallas de DSports, DGO y Paramount+.

Este enfrentamiento, que no irá por TV abierta, tendrá presencia chilena, ya que Juan Lara fue designado como uno de los asistentes del VAR.

Por medio de sus redes sociales, el Sindicato de Árbitros de Chile, destacaron la labor del juez nacional y expusieron: “Su designación es el reflejo del trabajo, la perseverancia, la preparación y el prestigio que el arbitraje chileno ha construido a nivel internacional”.

El árbitro principal del cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá el apoyo de Jorge Urrego y Tulio Moreno como jueces de línea.