FNE aprueba alianza entre Enami y Rio Tinto para explotar litio en salares de Atacama

Aunque Enami no realiza actualmente extracción ni comercialización de litio, la Estrategia Nacional del Litio le encomendó el desarrollo del Proyecto Salares Altoandinos.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la asociación público-privada entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) y Rio Tinto Chile Tres SpA (Rio Tinto) para la creación de un joint venture destinado a desarrollar el denominado Proyecto Salares Altoandinos, el cual tiene por objeto la explotación de litio en los Salares de Aguilar, Los Infieles, Grande y La Isla, todos en la Región de Atacama.

En su análisis, la FNE descartó que la operación “tenga la aptitud para reducir sustancialmente la competencia, ya que ésta no modifica de forma sustancial las condiciones estructurales preexistentes en relación con las industrias del litio o del cobre”.

El organismo explicó que identificó las condiciones de competencia en los mercados de producción t comercialización del litio y detectar si los vínculos entre actores de la industria del litio generados por la operación podían implicar un aumento en los riesgos de coordinación.

Rol de Enami en la operación

Enami tiene como objetivo es fomentar la explotación y beneficio de los minerales del país. Sus actividades se centran en la compra a la pequeña y mediana minería de cobre, procesando esos productos en sus plantas para comercializar concentrado y cátodos de cobre a nivel nacional e internacional.

Aunque Enami no realiza actualmente extracción ni comercialización de litio, la Estrategia Nacional del Litio le encomendó el desarrollo del Proyecto Salares Altoandinos.