“El Panda”: qué se sabe del prófugo que dejó a carabineros heridos en Lo Espejo

El prófugo es sindicado como parte de la banda de narcotraficantes que lideró El Chicorty, un delincuente que en la actualidad está preso en Zaragoza, España.

AGENCIA UNO

Dos carabineros fueron baleados durante un control preventivo realizado en Lo Espejo, en la Región Metropolitana, y el autor de los disparos fue identificado como Benjamín Aedo González, conocido en el mundo delictual como El Panda.

El individuo de 20 años fue interceptado por los uniformados para concretar un control de identidad, momento en el cual sacó un arma de fuego automática modificada y lanzó una ráfaga de 37 disparos, dejando a los carabineros gravemente heridos, donde uno de ellos presentaría lesiones en el rostro, pero fuera de riesgo vital, según T13.

Sin embargo, El Panda también fue herido a bala por los carabineros y, según diversas cámaras, escapó usando el transporte público y posteriormente se escabulló por barrios de comunas como La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

El prófugo es sindicado como parte de la banda de narcotraficantes que lideró El Chicorty, un delincuente que en la actualidad está preso en Zaragoza, España, en calidad de soldado, por lo que está dedicado a la venta de droga y vigilancia de un territorio.

Junto con ello, es indagado por su participación en tres homicidios y un secuestro vinculado a un ajuste de cuentas.

Las labores de búsqueda de El Panda están en manos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), por lo que se espera su pronta captura.