Ministra Judith Marín elude polémica por proyecto Escucha su corazón y deja debate a parlmentarios

La ministra de la Mujer evitó manifestar su postura sobre la iniciativa que condiciona aborto a oír latido fetal.

El proyecto de ley denominado “Escucha su corazón” ha estado en el centro del debate esta semana, el cual continúa despertando críticas desde diferentes sectores políticos.

Bajo este contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, optó por evitar mostrar una postura al respecto y dejó la discusión en manos del Congreso Nacional.

Este viernes, se le consultó sobre la moción que busca obligar a las mujeres escuchar los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal, y ante esto, no quiso profundizar en el fondo de la iniciativa.

“Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia“, sostuvo la secretaria de Estado en diálogo con Emol.

De esta forma, la titular de la Mujer se limitó a poner sobre la mesa la Ley 21.030, la cual permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

En qué consiste el proyecto “Escucha su corazón”

El proyecto impulsado por el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristóbal Urruticoechea, propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario.

En concreto, incorpora como requisito previo al aborto que la mujer en cuestión escuche los latidos del embrión o feto cuando exista actividad cardíaca detectable.

Si bien la mujer podría rechazar esta posibilidad, la iniciativa establece que, en caso de que se niegue a escuchar la actividad cardíaca, el médico debería abstenerse de practicar la interrupción del embarazo.

En la práctica, la escucha de los latidos pasaría a ser una de las condiciones para acceder al procedimiento.