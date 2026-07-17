“Pasó colado”: Eyzaguirre acusó congelamiento de impuesto a la renta con megarreforma

El economista puntualizó que esto significa que “hemos dejado congelada toda la estructura de impuestos directos, que es la parte más importante de un sistema tributario”.

AGENCIA UNO

Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda, dio cuenta que la megarreforma del Gobierno traerá consigo un aspecto que “pasó colado” y es el congelamiento del impuesto a la renta, la cual viene de la mano con la invariabilidad tributaria.

En declaraciones a radio Cooperativa, el otrora secretario de Estado declaró que “la megarreforma no se va a contar entre los altos momentos de la historia de la República, porque es una reforma de enorme trascendencia que fue hecha a matacaballo”.

“La parte más importante que no se discute y no se sabe es que la rebaja de impuestos corporativos con invariabilidad no es solamente para un inversionista que quiere meter una cantidad de plata y saber qué dividendos va a poder repartir, sino que es una invariabilidad para los socios. Ésa es la parte grave”, advirtió Nicolás Eyzaguirre.

Eyzaguirre recordó que Chile cuenta con “un impuesto corporativo algo superior al promedio de la OCDE”, pero “el problema es que esto (megarreforma) congeló el impuesto a los socios, pues, a través de la carga global máxima que está en la ley, (…) tú no le puedes cambiar a los socios ni su global complementario, ni puedes apurar la repartición de dividendos, como se hace en todos los países de la OCDE”.

El economista puntualizó que esto significa que “hemos dejado congelada toda la estructura de impuestos directos, que es la parte más importante de un sistema tributario”.

“Es una cuestión gravísima, porque toda la evidencia empírica señala que, al final, lo que recoge o no recoge el socio no es lo que mueve la aguja de la inversión. Lo que mueve la aguja es lo que paga la corporación, o sea, lo que se estaba bajando en primera instancia. Pero aquí, de pasadita, se inmovilizaron completamente los impuestos personales, en que Chile recauda 2 por ciento del PIB, contra un 8 por ciento del PIB promedio de la OCDE”, argumentó.

Para Nicolás Eyzaguirre, “la estrategia tutti-frutti” de La Moneda “fue de una astucia gigantesca, porque mezcló los temas más diversos y, a río revuelto, ganancia de pescadores”.

“Está pasando colado el corazón de esto, que no es el problema de los pañales ni de los remedio, ni cuánto exactamente se va a devolver al Fondo Común Municipal… El corazón de este problema es que se está congelando la carga impositiva total a la renta”, enfatizó Eyzaguirre.

Para el ex titular de Hacienda, “lo encuentro de una astucia gigantesca, porque el problema no es que tú le des invariabilidad a un proyecto de inversión —que ya hubo en el pasado por algunos años—, el problema es que le estás congelando la carga tributaria al socio, y eso no se sabe, no se dice, porque no se discutió”.