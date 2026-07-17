PDG se reunirá con el Servicio Electoral para aclarar observaciones a balance financiero

Junto con ello, el PDG anunció su nueva directiva tras la renuncia de su presidente, Rodrigo Vattuone, la cual será liderada por Denisse Catalán, con Franco Parisi como secretario general.

AGENCIA UNO

El Partido de la Gente (PDG) salió al paso de las observaciones del Servicio Electoral (Servel) a su balance financiero 2023, lo que haría que el organismo esté evaluando la presentación de una denuncia en contra de la colectividad en Fiscalía y no descartaría pedir su disolución.

Al respecto, el partido de Franco Parisi dio a conocer una declaración pública indicaron que solicitaron una reunión con el Servel para aclarar la situación.

“El Partido de la Gente reafirma su confianza en que el Servel ha actuado respetando la institucionalidad y precisa que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna notificación formal de parte del organismo”, indicó el PDG.

En esta línea, precisaron que “el partido ha trabajado arduamente para avanzar en las observaciones formuladas al balance correspondiente al año 2023 y continuará desarrollando las acciones necesarias para subsanarlas”.

“Esperamos concretar prontamente una reunión con el Servel que permita clarificar esta situación y reiteramos que el Partido de la Gente no ha recibido ninguna notificación oficial de parte del Servel”, puntualizó.

Junto con ello, el PDG anunció su nueva directiva tras la renuncia de su presidente, Rodrigo Vattuone, la cual será liderada por Denisse Catalán, con Franco Parisi como secretario general, y Esteban Quiroga como vicepresidente.

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