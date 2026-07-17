La Moneda adelanta aprobación de megarreforma y prepara “buena defensa” en el TC

Claudio Alvarado precisó que han redoblado los contactos con el PDG y libertarios para evitar una Comisión Mixta.

La Moneda se mostró expectante en conseguir que el Congreso Nacional despache la Ley de Reconstrucción Nacional, más conocida como megarreforma, luego que pasara a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado.

Ante esto, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, espera que se convierta en ley en los próximos días y adelantó que ya están preparando los antecedentes para defender su propuesta, tras el anuncio de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional.

“Nosotros nos estamos preparando para tener una buena defensa, sobre todo las normas de invariabilidad tributaria. Consideramos que esa norma fue construida con profundidad, con rigor técnico y esperamos ahí no tener mayores novedades ni diferencias en el Tribunal Constitucional”, declaró Alvarado.

En esta línea, fue consultado sobre la persona o personas designadas para defender al Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero el biministro evitó entregar mayores detalles.

“Son materias que estamos conversando internamente, estamos analizando. Y obviamente vamos a procurar que sean los mejores profesionales, expertos en materia constitucional, que nos pueden ayudar a defender los puntos de vista del Ejecutivo”, puntualizó Claudio Alvarado.

Junto con ello, el representante del Ejecutivo recalcó que redoblarán sus conversaciones con los diputados libertarios y del PDG, los que han mostrado sus reparos a las modificaciones realizadas por el Senado a la megarreforma.

Esto, ya que en caso de buscar reponer normas o medidas que no fueron consideradas en la Cámara Alta, se abre la posibilidad de enfrentar además una Comisión Mixta, situación que La Moneda pretende evitar.

“Nosotros siempre mantenemos las conversaciones. Todavía queda tiempo para el día martes y tenemos la expectativa como gobierno de que se despache el proyecto en este tercer trámite sin llegar a una mixta”, precisó el ministro Alvarado.