Qué implica la nueva ley de Perú que prohíbe a los tribunales civiles juzgar a policías y militares

El cuerpo legal incorpora la cadena perpetua para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que colaboren con bandas u organizaciones criminales.

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Los policías y militares peruanos no serán procesados por los tribunales civiles en caso de que cometan abusos contra la población durante el ejercicio de sus funciones, según se establece en la ley que promulgó el presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi.

De acuerdo con el nuevo cuerpo legal, los efectivos de ambas instituciones tendrán que enfrentar a la justicia ordinaria solamente si su accionar se cataloga como crimen de lesa humanidad, lo que ocurrirá únicamente si se demuestra que los cometieron como parte de un ataque sistemático.

Según sus impulsores, el propósito del texto es fortalecer la función militar y policial, históricamente en entredicho por su amplio historial de abusos contra la población civil, apuntó la prensa internacional acreditada en ese país.

Los medios recordaron que entre las últimas polémicas en que se han visto involucrados estos efectivos se cuenta el medio centenar de muertos registrado en las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 por la destitución del expresidente Pedro Castillo, que se saldó sin consecuencias políticas.

Qué establece la nueva ley en Perú

La nueva ley que entró en vigencia en Perú establece que, en ningún caso, un militar o policía podrá ser investigado simultáneamente por los mismos hechos en un tribunal civil si existe una vía militar o policial abierta.

Además, incorpora la cadena perpetua para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que colaboren con bandas u organizaciones criminales.

El cuerpo legal lo impulsó el partido Fuerza Popular, de la presidenta electa, Keiko Fujimori, tras acoger la solicitud en ese sentido presentada por cientos de militares que fueron procesados por la comisión de graves delitos durante el mandato de su padre, Alberto Fujimori.