La revolución de las Cucarachas: el movimiento que tiene en jaque al Gobierno de India

La agrupación que nació en redes sociales ha logrado reunir a miles de jóvenes en las calles exigiendo una reforma educativa.

India vive un insólito momento en su historia a raíz de un movimiento llamado Cucarachas, el cual es opositor al Gobierno y que en los últimos días ha protagonizado masivas protestas exigiendo una reforma educativa.

El particular nombre nació a raíz de las declaraciones que hizo en enero el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien comparó a los jóvenes desempleados que se dedican al periodismo y al activismo con este insecto.

En un principio se concentraron principalmente en redes sociales, pero con el paso de los meses llegó a convertirse en un movimiento que ha reunido a miles de jóvenes contra la administración del primer ministro, Narendra Modi.

El principal objetivo de los simpatizantes a este movimiento es la salida del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, luego de las filtraciones e irregularidades de pruebas oficiales como el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET), una de las más competetitvas que permite el ingreso a universidades o empleos públicos. Para muchos, es la principal alternativa de movilidad social.

El pasado 3 de mayo, más de dos millones de estudiantes se presentaron al examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Tras prepararse arduamente, el sueño se hizo pedazos cuando días después se canceló debido a las filtraciones de las respuestas, por lo que se realizó una nueva prueba.

Este escándalo llegó a tal punto que la frustración y la desconfianza en el sistema, que para muchas familias significa un mejor futuro, hasta la fecha ha provocado que más de 20 estudiantes llegaran al punto de quitarse la vida.

En los últimos días, los Cucarachas protagonizaron una masiva protesta en India, llegando a congregar a miles en las calles. El Gobierno de Modi ha sido blanco de críticas por el violento actuar policial, el cual confirmó a 70 detenidos.