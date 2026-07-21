Oposición llega a votación clave de la megarreforma con ocho votos menos

Algunas parlamentarias de signo opositor permanecen con licencia médica, mientras que otros se encuentran en las regiones del norte afectadas por el sistema frontal.

La megarreforma del Gobierno vive una jornada clave: este martes se definirá si el proyecto es despachado a ley o si, por el contrario, algunos de sus ejes pasan a Comisión Mixta, tal como comprometió la bancada de diputados del Partido de la Gente.

Pese a que el Gobierno cuenta con la mayoría necesaria para, al menos, despachar el corazón del proyecto de reconstrucción nacional, que ha sido fuertemente resistido por la oposición, este último sector aún tiene margen para salvar algunas de sus victorias en el Senado, como el olvido financiero impulsado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS).

No obstante, este margen de la oposición podría ser estrecho ya que de las nueve ausencias justificadas por la Cámara de Diputados ocho corresponden a este sector y una a la diputada Lilian Betancourt (PDG), que anunció hace un mes que padece cáncer.

Entre quienes se encuentran con licencia médica e integran la oposición, se contabiliza a las diputadas María Francisca Bello (FA), Javiera Morales (FA) —ambas bajo tratamiento oncológico—y Coca Ericka Ñanco (FA).

También permanecen con licencia, por impedimento grave, los diputados de la Región de Coquimbo Bernardo Salinas (IND-Comité PC) y Nathalie Castillo (PC), quienes se encuentran en la zona afectada por el sistema frontal. El mismo caso se repite con el diputado Cristián Tapia (IND-PPD), quien informó recientemente en sus redes sociales que en medio de su traslado de Copiapó a Vallenar tuvo que interrumpir su viaje al encontrarse con una quebrada activada.

Por otra parte, las diputadas opositoras Ana María Gazmuri (AH) y Marcela Hernando (PR) cuentan con permiso especial de la Cámara por encontrarse en China, en el Quinto Foro Transhimaláyico. Ambas optaron por el pareo parlamentario con el diputado Hotuiti Teao (UDI) y la diputada Paula Olmos (PDG).