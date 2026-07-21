El descargo de Crispi tras cierre de investigación en su contra: “Se buscó herir al presidente Boric y al Frente Amplio”

Además de Crispi, Javiera Martínez y Giorgio Jackson declararon como imputados a raíz de la querella que interpusieron diputados republicanos en su contra.

Luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta desistiera de formalizar al jefe se asesores del expresidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en el marco del caso Convenios, éste último dio sus descargos mediante una declaración pública.

La decisión de la Fiscalía, de no perseverar por falta de antecedentes, también incluyó al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y a la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez. Los tres habían sido citados a declarar como imputados en esta causa, luego de que los diputados republicanos Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya se querellaran en su contra por el presunto traspaso irregular de fondos del Estado a la fundación Democracia Viva, que por entonces era dirigida por figuras de Revolución Democrática, partido al que pertenecían Crispi, Jackson y Martínez.

“La resolución es categórica: no existían antecedentes para formalizar cargo alguno. Lo que corresponde decir con todas sus letras es que la justicia terminó refrendando exactamente lo que sostuvimos desde el primer día”, aseveró Crispi, según consignó La Tercera.

Junto con recordar a quienes presentaron la querella, Crispi aseguró que esta acción se trato de “una operación política”, cuyo objetivo “no era esclarecer hechos ni la verdad, sino dañar políticamente”.

“Quienes sufrimos de este ataque sistemático somos parte de un proyecto político, y por eso fuimos elegidos como blanco. Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al gobierno del presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. Ese es el trasfondo que no puede perderse de vista”, acusó.

Además de mencionar el costo personal que implicó esta investigación, Crispi hizo hincapié en que “es urgente discutir los limites de la facultad de diputados y diputadas para impulsar causas penales sin antecedente alguno“.