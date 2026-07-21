Jiles ratifica intención del PDG de mandar a mixta megarreforma: “El ministro Quiroz podrá demostrarle al país que tiene corazón”

La diputada del PDG respaldó la estrategia anunciada por su bancada de rechazar puntos del proyecto para llevarlos a comisión mixta, en medio del tercer trámite constitucional en la Cámara.

La diputada Pamela Jiles ratificó este martes la decisión del Partido de la Gente (PDG) de forzar el paso de la megarreforma a comisión mixta, en medio de la sesión en que la Cámara de Diputados discute el tercer trámite constitucional del proyecto del Ejecutivo.

“Vamos a mandar este proyecto a mixta porque se puede mejorar”, sostuvo la parlamentaria durante su intervención en Sala.

Y agregó: “Queremos darle la oportunidad al Gobierno de demostrar que sí tiene corazón”.

En su intervención, Jiles enmarcó la decisión de la bancada en una crítica más amplia al comportamiento del resto de las fuerzas políticas, a las que atribuyó una desvalorización del componente emocional de la actividad parlamentaria.

“La política tiene corazón y lo tiene a través de nosotros”, afirmó, antes de describir al PDG como “el único partido de trabajadores, de gente que se viene bajando de la micro”.

La diputada extendió el reproche a ambos extremos del arco político señalando que “la oligarquía de izquierda se dedica a tirar piedras contra la muralla sin proponer nada”, mientras que, a su juicio, “la oligarquía de derecha se dedica a imponer con crueldad y sin corazón más dolor para el pueblo”.

El cierre de su intervención apuntó directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según Jiles, el PDG enviará el proyecto a comisión mixta “para darle la oportunidad al ministro Quiroz de demostrarle a todo el país que también tiene corazón”.

La parlamentaria añadió que, más allá de las habilidades que el secretario de Estado ya ha exhibido, “tendrá que demostrar en este tercer trámite que sí tiene corazón”.

Más temprano, el jefe de bancada, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, anunció que la colectividad rechazará cuatro puntos del proyecto con el objetivo de que sean revisados en comisión mixta: la franquicia Sence, sala cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios por contribuciones.

Respecto del Sence, Valenzuela cuestionó la modificación introducida por el Senado, señalando que el aporte “se bajó un 0,7% y nosotros creemos que se tiene que mantener en 1%”, además de plantear que no debe existir copago en el primer tramo.

Sobre el Fondo de Emergencia, indicó que la bancada busca incorporar a las regiones de Atacama y Coquimbo entre las beneficiarias, afectadas por el sistema frontal, dado que el diseño actual contempla a las regiones de Valparaíso y del Biobío. “No podemos hacer diferencia entre chilenos”, afirmó.

Durante ese mismo punto de prensa, sin embargo, se consultó al parlamentario por la norma sobre el Fondo de Emergencia ya fue aprobada por ambas cámaras, por lo que en principio no podría ser objeto de una comisión mixta. Valenzuela respondió que la bancada revisaría ese aspecto, aunque mantuvo el punto dentro de los cuatro que pretende modificar.

El jefe de bancada confirmó además que el PDG respaldará la propuesta de “olvido financiero” durante la discusión del proyecto, y evitó precisar si la colectividad recurrirá a la votación libre en la sesión de este martes.