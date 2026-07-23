Caso Manuel Monsalve: los argumentos detrás de la rebaja de sus medidas cautelares

Tras una nueva revisión de medidas cautelares, el exsubsecretario del Interior ahora podrá salir de día, a la espera del juicio en su contra por violación.

Tras una solicitud de la defensa, este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rebajó la medida cautelar del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la espera del juicio por presunta violación y abuso sexual.

Tras más de un año y medio de investigación, la autoridad se mantenía con arresto domiciliario total en su departamento situado en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. No obstante, a partir de esta jornada, la exautoridad solo estará bajo arresto domiciliario nocturno.

Los argumentos que acogió la justicia

Bajo este contexto, el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, entregó detalles sobre los argumentos que acogió la justicia. “El tribunal valoró y reconoció que el tiempo que ha estado privado de libertad Manuel Monsalve, esto es aproximadamente 20 meses o 617 días, era un tiempo que indudablemente, y también lo reconoce el Ministerio Público, era un antecedente para modificar la medida cautelar”, expuso.

Sumado a ello, el defensor penal público sostuvo que “descarta que exista un peligro de fuga, de reiteración y un peligro de obstrucción de la diligencia de investigación que está pendiente. También descarta que haya antecedentes que permitan presumir que nuestro representado podría atentar contra la seguridad o integridad tanto de la víctima como de su grupo familiar”.

Respecto a los argumentos que presentaron como defensa, Providel manifestó: “En primer lugar, el transcurso del tiempo como un elemento central que el tribunal recoge en su resolución. En segundo lugar, la conducta que ha tenido don Manuel Monsalve durante la investigación, el hecho de que él haya entregado vestimentas, sus celulares, su clave, el hecho de que haya prestado declaración”.

A lo que agregó: “También el tribunal tiene en consideración que desde que se denuncian los hechos, en el mes de octubre, hasta que don Manuel Monsalve es detenido en el mes de noviembre, no hubo ninguna conducta o algún tipo de maniobra para ocultarse, fugarse, sino por el contrario, ha estado vinculado a la investigación”.

Qué dijeron desde el Ministerio Público tras la rebaja de las medidas cautelares de Manuel Monsalve

Por su parte, el fiscal adjunto Centro Norte, Marcelo Borbarán, aseveró que buscaban mantener la medida cautelar, pero “el tribunal dispuso finalmente sustituirla por arresto de carácter nocturno parcial, sin que se haya realizado cuestionamiento alguno a todos los antecedentes que establecen presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y de la participación del imputado, que antes ha sido tenido en consideración previamente tanto por el Tribunal de Garantía como por la Excelentísima Corte Suprema; atendido lo que ha manifestado el Ministerio Público en las audiencias anteriores”.

De esta forma, comentó que evaluarán la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones.

“Para el Ministerio Público, los antecedentes que determinaron la procedencia de la prisión preventiva originalmente no han variado. Se estima que la necesidad de cautela entonces hace que sea relevante evaluar el recurrir de la resolución por la vía de apelación“, expresó.

“Lo que se va a evaluar, es recurrir respecto de la resolución para que quede sin efecto, lo que lleva al estado anterior del pronunciamiento del día de hoy”, cerró el persecutor.