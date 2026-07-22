Guerra en Irán: los argumentos de Pete Hegseth para solicitar US$70.000 millones adicionales

Frente a los cuestionamientos a la estrategia aplicada en el conflicto, Hegseth afirmó que los demócratas padecen el “síndrome de aversión a Trump”.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le solicitó al Comité de Asignaciones del Senado que le otorgue alrededor de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán.

Hegseth, quien estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, admitió que el conflicto armado con el país persa ha costado hasta el momento 37.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de US$8.500 respecto de los alrededor de 29.000 millones de dólares que se habían gastado a principios de mayo

Además del monto destinado a la guerra con Irán, el encargado de la Defensa solicitó a los senadores un presupuesto total de 1,5 billones de dólares para el Pentágono.

Los argumentos de Pete Hegseth para pedir más dinero

Respecto del conflicto en Medio Oriente, Pete Hegseth afirmó que la financiación adicional es una inyección de dinero “urgente y necesaria”.

“Sin estos fondos, nos enfrentamos a déficits críticos“, dijo el secretario de Defensa, quien también aseveró que China y Rusia están ayudando “en diferentes niveles” a Irán, además de facilitar algunas de sus actividades.

Posteriormente, planteó que el esfuerzo militar estadounidense para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz ha continuado “de forma encubierta” desde mayo, lo que ha permitido el paso de hasta 500 millones de barriles de petróleo.

Frente a los cuestionamientos a la estrategia aplicada por Washington en la guerra con Irán, Hegseth afirmó que los demócratas padecen el “síndrome de aversión a Trump” y no le dan el dinero que necesita.

Por otra parte, cuando se le preguntó al jefe del Estado Mayor Conjunto si esta solicitud de financiación sería suficiente para “llevar a cabo el trabajo”, el general Dan Caine dijo que “no puedo responder a la pregunta de cuánto costará, porque el enemigo tiene voz y voto“.