Revelan por qué Lula da Silva desistió de asistir al cambio de mando: acusó “descortesía” de Kast

El presidente de Brasil, Lula da Silva, apuntó a una “descortesía” del presidente José Antonio Kast al explicar su decisión de no asistir al cambio de mando en Chile.

Hasta el martes se daba por hecho que el mandatario brasileño estaría presente en la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional tras aceptar la invitación, pero cambió de opinión en la víspera.

De hecho, se esperaba que durante su permanencia en el país Lula conversara con Kast para obtener su apoyo a la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El motivo por el que Lula no asistió al cambio de mando de Kast

De acuerdo con lo informado por la prensa en Brasil, el presidente Lula cambió de opinión y decidió no acudir al cambio de mando en que asumió José Antonio Kast por la invitación a los hijos de Jair Bolsonaro.

El ex mandatario está cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado contra Lula en 2022.

Según informó CNN Brasil, Lula da Silva estimó que la invitación a Flávio Bolsonaro, su contendor en las próximas elecciones presidenciales, constituyó una “descortesía” y una falta de diplomacia por parte del mandatario chileno.

A eso se suma el hecho de que se invitó también a Eduardo Bolsonaro, quien enfrenta un proceso ante el Tribunal Supremo de Brasil por “coacción en el ejercicio del proceso“, luego de que intentó presionar a las autoridades en el caso judicial de su padre.