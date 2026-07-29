Las demandas que llevaron a Johnson & Johnson a ofrecer US$5.500 millones en compensaciones

Pese a la millonaria oferta, la compañía insiste en que sus productos son seguros.

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) presentó una propuesta de compensación por US$5.500 millones con el objetivo de resolver cerca de 76 mil demandas que la acusan de que su talco para bebés estaría relacionado con casos de cáncer de ovario.

De concretarse el acuerdo, la empresa pondría fin a la mayor parte de los litigios que mantiene pendientes por este caso.

Pese a la millonaria oferta, la compañía insiste en que sus productos elaborados con talco no representan un riesgo para la salud. Desde la vicepresidencia de litigios sostuvieron que las acciones judiciales “carecen de sustento científico” y agregaron que “esta resolución permite a la compañía dejar atrás este caso y centrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas”.

Aunque J&J mantiene su postura, en 2020 retiró del mercado de Estados Unidos y Canadá su tradicional talco para bebés.

Además, la empresa ya había alcanzado acuerdos para resolver la mayoría de las demandas que afirmaban que el producto contenía restos de amianto, un mineral catalogado como cancerígeno por las autoridades sanitarias norteamericanas.

El conflicto legal también se extiende fuera de Estados Unidos. En 2025, la compañía enfrentó una demanda colectiva en el Reino Unido por acusaciones similares. El bufete que representa a cerca de 3.000 demandantes estima que las indemnizaciones solicitadas superan los 1.000 millones de libras, equivalentes a unos US$1.300 millones.

La propuesta presentada por Johnson & Johnson busca cerrar uno de los procesos judiciales más complejos de su historia y reducir el impacto de una controversia que ha acompañado a la empresa durante años, mientras continúan las acciones legales en otros países.