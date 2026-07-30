Quiénes son los grafiteros detenidos por vandalizar avión en el Aeropuerto de Santiago

La indagatoria permitió establecer que los sujetos realizaron un forado en el cerco perimetral para acceder a la losa de la terminal, donde rayaron la aeronave.

RRSS.

Dos grafiteros que vandalizaron un avión al interior del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez permanecen detenidos este jueves, tras ser capturados por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con lo reportado, los sujetos fueron arrestados por su presunta participación en el delito de infracción al Código Aeronáutico.

El hecho ocurrió el pasado 1 de junio, cuando, según la indagatoria, ambos vulneraron la seguridad de la terminal aérea de la capital.

Grafiteros vandalizaron avión en el aeropuerto

En aquella ocasión, los grafiteros accedieron a la losa del Aeropuerto de Santiago y, una vez en ese lugar, vandalizaron una de las turbinas de un avión que no estaba en servicio activo y se mantenía estacionado para las labores de mantención.

La indagatoria de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) permitió establecer que los involucrados habrían realizado “un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis”.

Respecto de la detención de ambos individuos, se ratificó que uno de ellos corresponde a quien se identifica en las redes sociales como Cente. Del otro involucrado no se ha confirmado la identidad.

Para esta jornada se espera que la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto y la Fiscalía entreguen mayores antecedentes de la captura de los dos grafiteros.