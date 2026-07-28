Qué dijo el SHOA tras el terremoto 7,1 que se registró en Japón

El movimiento telúrico se registró a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, en la isla de Kyushu, a una profundidad de solo 10 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) se pronunció luego de que durante las últimas horas se registrara un terremoto de magnitud 7,1 en la zona sur de Japón.

El movimiento telúrico ocurrió a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, en la isla de Kyushu, a una profundidad de solo 10 kilómetros. Por lo mismo, las autoridades emitieron una alerta de tsunami en diversas zonas costeras.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió, incluso, que se podrían llegar a registrar olas de hasta un metro de altura. Por lo mismo, hicieron un llamado a la población a mantenerse alejado de las costas.

De momento, el sismo no ha registrado muertes pero sí personas heridas, daños en viviendas e infraestructura y cortes masivos del suministro eléctrico. A eso se suma la desaparición de varias personas, sobre todo con el derrumbe de algunas viviendas.

Tras este terremoto en Japón, el SHOA aclaró si en nuestro país se corría el riesgo de sufrir un tsunami, situación que descartó.

Según se indicó a través de los canales oficiales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia ocurrida en el continente asiático “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.