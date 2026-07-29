Chile ya vive en Corea

La ola coreana ha dejado de ser una cultura extranjera y distante para convertirse en uno de los lenguajes a través de los cuales los jóvenes chilenos reflexionan sobre su propia voz y su identidad.

El presidente Lee Jae Myung realizará una visita oficial a Chile los días 29 y 30 de julio. Será la primera visita de un mandatario surcoreano al país desde 2015, hace once años. Antes del viaje, el presidente Lee expresó su voluntad de modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Chile y de ampliar la relación bilateral más allá de la economía, hacia una cooperación más profunda entre nuestras sociedades y las futuras generaciones. Pero, ¿y si ese objetivo, formulado en el lenguaje de la diplomacia, ya hubiera comenzado a tomar forma silenciosamente en las mesas, las bibliotecas y las copas de vino de ambos países?

La profunda presencia de la cultura coreana en la vida cotidiana de los jóvenes chilenos ya no constituye una novedad. En las calles de Santiago hay estudiantes que bailan coreografías de K-pop y una generación que disfruta de las series coreanas a través de las plataformas digitales. Un texto de Lengua y Literatura para séptimo básico, distribuido por el Ministerio de Educación de Chile, llegó incluso a incorporar como material didáctico el discurso pronunciado ante las Naciones Unidas por RM, líder de BTS. La ola coreana ha dejado de ser una cultura extranjera y distante para convertirse en uno de los lenguajes a través de los cuales los jóvenes chilenos reflexionan sobre su propia voz y su identidad.

Sin embargo, quisiera hablar aquí del flujo que avanza en la dirección opuesta. Porque Chile también entró hace mucho tiempo en la vida de los coreanos. Una relación solo adquiere verdadera profundidad cuando no circula en un único sentido, sino que encuentra un lugar en la vida cotidiana de ambas sociedades.

Pensemos, por ejemplo, en el samgyeopsal, la panceta de cerdo a la parrilla que ocupa un lugar central en las reuniones de amigos y compañeros de trabajo en Corea. Solo en 2025, Corea importó desde Chile cerca de 44.000 toneladas de carne de cerdo. Muchos coreanos quizá no sean plenamente conscientes de la cercanía de Chile, pero ya se encuentran con el país en sus mesas a la hora de la cena.

Lo mismo ocurre en las librerías. Las obras de Pablo Neruda, Gabriela Mistral e Isabel Allende se traducen al coreano y llegan a sus lectores desde hace décadas, mientras que los principales títulos de Roberto Bolaño, Alejandro Zambra y otros escritores también han encontrado un lugar en los estantes del país. A través de estos autores, los lectores coreanos han conocido no solo el amor y la soledad, sino también el mundo interior de Chile y de América Latina, marcado por la dictadura y el exilio, la memoria y la pérdida. La literatura de un país que ha dado al mundo dos Premios Nobel se convirtió así, más allá de la distancia geográfica, en parte de la sensibilidad y la reflexión de los coreanos.

Y está el vino. La transformación del vino en Corea —de lujo reservado para ocasiones especiales a bebida disfrutada en la vida cotidiana— debe mucho a los vinos chilenos. Su calidad y precio accesible abrieron para numerosos consumidores coreanos la primera puerta de entrada al mundo del vino.

Así ocurrió también conmigo. Casi no bebía alcohol. Sin embargo, mientras trabajaba en Chile, un amigo me enseñó a acercarme de verdad al vino. Me gustó su sabor, pero lo que más me atrajo fue la cultura que lo rodeaba. Alrededor de una botella, los chilenos no hablaban únicamente de negocios: conversaban sobre la familia, la vida y el futuro. Aprendí a apreciar esa pausa y esa manera de dialogar.

Después de regresar a Corea estudié el vino de manera sistemática y obtuve una certificación como sommelier. Hoy presento vinos chilenos en catas. Es la evidencia más pequeña, pero también más concreta, del intercambio cultural entre Chile y Corea que he vivido: Chile transformó los gustos, los hábitos e incluso la forma de conversar de una persona.

La trayectoria del vino chileno también resulta admirable. Gracias a sus vides antiguas, preservadas de la filoxera, a la diversidad de sus terroirs y a décadas de innovación orientada a la calidad, Chile alcanzó un nivel de reconocimiento mundial. En la cata a ciegas celebrada en Berlín en 2004, vinos chilenos se situaron por delante de algunos de los grandes vinos de los europeos. Ese recorrido me recuerda la historia del desarrollo industrial de Corea, que partió de las ruinas de la guerra para competir en los mercados mundiales. Lo que comparten ambos países no son condiciones favorables, sino la experiencia de transformar las dificultades mediante la innovación.

Las cumbres presidenciales dejan acuerdos y declaraciones conjuntas. Pero quienes sostienen en el tiempo la relación entre dos países son las personas que escuchan la música del otro, leen su literatura, comparten la mesa y una copa, e intercambian historias sobre sus vidas. Confío en que la visita del presidente Lee Jae Myung a Chile profundizará y ampliará este cauce cultural que ya fluye en ambas direcciones.

Así como la cultura coreana ha encontrado una nueva vida en Chile, Chile ya vive silenciosamente en la vida de los coreanos.

Hwang Jung-han. Asesor del Consejo Coreano para América Latina y el Caribe; ex Ministro Consejero y Cónsul General de la Embajada de la República de Corea en Chile; autor de ¿Por qué Chile ahora?