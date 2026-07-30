Johannes Kaiser matiza postura: “Nosotros ponemos la música, el Gobierno decide si baila”

El líder de los libertarios se refirió al rechazo del Ejecutivo a no respaldar el proyecto que obliga a mujeres a escuchar latidos fetales para poder interrumpir su embarazo bajo tres causales.

AGENCIA UNO

Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL), analizó la decisión del Ejecutivo de no respaldar el proyecto de su colectividad de obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales para poder interrumpir su embarazo bajo las tres causales.

La propuesta, de autoría de Cristóbal Urruticoechea, no cuenta con el respaldo del Gobierno, el cual puntualizó que no se sumará a “la batalla cultural” y a debates ideológicos, para centrarse en su propia agenda legislativa.

Esto, a días que el propio Johannes Kaiser declarara que “tenemos al Gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

Frente a esta negativa, el presidente de los libertarios planteó que “ese es un tema que tiene que aclarar el Gobierno, porque hay tres diputados republicanos que firmaron la iniciativa”.

“En ese sentido, es más bien un tema interno si el gobierno decide no respaldar esta iniciativa, así como decidió no respaldar otras iniciativas nuestras”, indicó el ex diputado.

Consultado sobre su recordada frase, Johannes Kaiser respondió que “es cierto, nosotros ponemos la música, el Gobierno decide si baila”.