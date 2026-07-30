El llamado de la UDI a Squella por “batalla cultural”: “Confundir una agenda de Estado con una agenda ideológica es un error”

Esto, ya que “el Partido Republicano enfrenta el desafío –inédito para ustedes– de gobernar por primera vez, con todo lo que ello implica, como transitar desde la lógica de la oposición hacia la responsabilidad de dirigir un país”.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados UDI envió una carta al presidente de Republicanos, Arturo Squella, para pausar la llamada “batalla cultural” y actuar con “sentido de oportunidad, responsabilidad y visión estratégica”.

Esto, luego que el senador Squella entregara su apoyo al proyecto que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de someterse a una interrupción del embarazo por tres causales y sus llamados a privatizar empresas públicas como Codelco, Correos de Chile y puertos.

A esto se sumó la iniciativa del diputado de su partido, Agustín Romero, de sancionar con cárcel la venta o entrega de Misoprostol, medicamento que es usado para inducir abortos.

Flor Wiesse, presidenta de la bancada UDI, y su vicepresidente, Sergio Bobadilla, expresaron que ven “con absoluta preocupación cómo, durante las últimas semanas, parte importante del debate público ha terminado concentrándose en iniciativas que escapan de las urgencias ciudadanas”.

“Más allá de la opinión legítima que cada uno pueda tener sobre estas materias, resulta evidente que hoy no forman parte de las urgencias de la mayoría de los chilenos, por lo que instalarlas en este momento significaría un costo que algunos no estamos dispuestos a pagar“, consignan en la misiva dada a conocer por T13.

Los parlamentarios puntualizaron que “confundir una agenda de Estado con una agenda ideológica es un error que termina pagando el Gobierno, no solo quien la instala”, por lo que instaron a Republicanos a “actuar con sentido de oportunidad, responsabilidad y visión estratégica”.

Esto, ya que “el Partido Republicano enfrenta el desafío –inédito para ustedes– de gobernar por primera vez, con todo lo que ello implica, como transitar desde la lógica de la oposición hacia la responsabilidad de dirigir un país”.