La Contraloría General de la República abrió una investigación relacionada con la ministra del Deporte, Natalia Duco, tras una denuncia que apunta al eventual uso de un vehículo fiscal durante una actividad nocturna de carácter privado.

El organismo solicitó antecedentes al Ministerio del Deporte para determinar si el traslado se ajustó a las normas que regulan el uso de automóviles estatales.

La solicitud ingresada a comienzos de julio también incluye una revisión sobre la continuidad del pago de la beca Proddar que recibía la exatleta tras asumir como secretaria de Estado. La denuncia plantea que, de existir irregularidades, se evalúe un eventual reintegro de los recursos entregados.

El escrito plantea verificar si se ajustó a derecho la renuncia al mencionado beneficio, “considerando que ya en el mes de enero tenía pleno conocimiento de que no continuaría en el mundo del deporte, por lo que su renuncia para tal efecto, debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra”.

Celebración nocturna en vehículo fiscal: la investigación que abrió Contraloría contra Natalia Duco

Según los antecedentes difundidos, la situación que escaló hasta la Contraloría se habría originado por el uso de un automóvil institucional el pasado 23 de abril, cuando Duco habría asistido a una reunión social durante la noche.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, existirían registros donde la ministra aparece participando en la actividad mientras el conductor del vehículo fiscal esperaba en el exterior.

El procedimiento se encuentra en una etapa inicial y no implica una sanción ni una determinación anticipada de responsabilidades. En caso de comprobarse un uso indebido del automóvil estatal, podrían aplicarse las medidas establecidas en el Decreto 799, normativa que regula la utilización de vehículos fiscales.

Debido a lo anterior, el Ministerio del Deporte debe entregar los antecedentes solicitados por el organismo contralor.

La controversia se suma a otros cuestionamientos que han rodeado la gestión de Duco, entre ellos las críticas vinculadas a los conciertos de la banda BTS y sus bajos niveles de aprobación en mediciones ciudadanas.