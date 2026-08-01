VIDEOS – Violento atentado con carro bomba dejó ocho policías muertos y tres civiles heridos en Cúcuta

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables.

Un violento atentado afectó la madrugada de este sábado a las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, luego de que un vehículo cargado con explosivos detonara en las cercanías del recinto.

Tras la explosión inicial, se registró el lanzamiento de varios artefactos explosivos y ráfagas de fusil dirigidas hacia el complejo policial.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el ataque ocurrió cerca de las 03:00 horas en la vía que conecta la Avenida Libertadores con Cenabastos.

El balance preliminar da cuenta de ocho funcionarios policiales y tres civiles lesionados, además de importantes daños materiales en el comando y sus alrededores. Entre las víctimas también se reportó la muerte de un perro perteneciente a la institución.

Violento atentado con carro bomba dejó ocho policías muertos en Cúcuta

Debido a lo anterior, el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó que los heridos corresponden a “ocho policías y tres particulares”. Una de las personas lesionadas es una mujer que vendía café en un puesto ubicado cerca del lugar del atentado.

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables. Hasta ahora, ninguna organización armada se ha adjudicado el ataque, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer su autoría.

Junto a ello, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado a través de su cuenta en X. “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, afirmó.

El atentado ocurrió a pocos días del cambio de mando presidencial y en una zona donde operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y las disidencias de las FARC. Además, se produjo apenas tres días después de otra emboscada contra una caravana policial en Norte de Santander, hecho que volvió a encender las alertas por el recrudecimiento de la violencia en esa región fronteriza con Venezuela.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026