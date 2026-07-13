El motivo por el que un tribunal de Colombia ordenó incautar la casa del exarquero René Higuita

Se trata de una vivienda ubicada en un barrio lujoso en Medellín, la ciudad donde el exportero nació en agosto de 1966.

Un juzgado ordenó el embargo de una casa del exarquero de la Selección Colombia René Higuita, según informó la prensa del país cafetero.

De acuerdo con lo precisado por los medios colombianos, se trata de una vivienda ubicada en un barrio lujoso en Medellín, la ciudad donde el exportero nació en agosto de 1966.

La resolución la adoptó el tribunal en el marco de una investigación que inició hace doce años la Fiscalía, con el propósito de establecer el origen del dinero con el que se adquirió la propiedad.

Por qué se ordenó incautar una casa de René Higuita

Los reportes del caso apuntan a que la indagatoria estableció que la residencia fue adquirida por un testaferro de dos miembros del cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar, a los que luego asesinaron por órdenes del jefe narco.

Durante el proceso, la Fiscalía acusó que mediante “maniobras” y firmas falsas se buscó “encubrir la procedencia” de la propiedad, sujeta a “sucesivas transferencias (…) para quedar finalmente a nombre” del exarquero.

Al referirse a lo ocurrido con su casa, René Higuita manifestó que “es pura y mera coincidencia”, manifestó que desconocía la procedencia del bien inmueble, y aseveró que es “víctima de estos acontecimientos“.

El exarquero confirmó que apeló a la decisión del tribunal, y argumentó que “en esa época de los noventas no había la tecnología que hoy hay, que se mete uno en internet y puede usted mirar qué procedencia tiene la casa“.

En 1993, Higuita visitó a Pablo escobar en la cárcel y luego se lo investigó por mediar en la liberación de la hija de un narcotraficante. “Desde ahí me apodaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído“, dijo en la entrevista que le concedió a Blu Radio.