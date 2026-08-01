Vuelve la lluvia con fuerza a Santiago: anuncian hasta 20 mm de agua y bajas temperaturas este domingo

Tras una breve pausa en las precipitaciones durante este sábado, un nuevo sistema frontal afectará a la Región Metropolitana.

Luego del paso del primer sistema frontal que marcó el cierre de julio, la lluvia volverá a Santiago y en gran parte de la Región Metropolitana (RM) durante este domingo 2 de agosto.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se extenderán desde la madrugada hasta la noche en gran parte de la capital, acompañadas de un marcado descenso en las temperaturas.

Antes de ese escenario, el sábado se presentará sin lluvias, aunque con abundante nubosidad y un ambiente frío. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y 15 °C, dando paso a una nueva jornada invernal para el cierre del fin de semana.

Vuelve la lluvia con fuerza a Santiago

Según las proyecciones meteorológicas, el evento podría dejar hasta 20 milímetros de agua caída, con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

El pronóstico de lluvia considera condiciones similares para comunas de Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, donde se esperan chubascos durante la madrugada, lluvia en la mañana y precipitaciones intermitentes hacia la tarde y la noche.

En ese contexto, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anticipó que tras este episodio “un ciclo más largo de buenas condiciones del tiempo”, el que se extendería, al menos, durante los primeros quince días de agosto.

Junto con las precipitaciones, las temperaturas máximas se moverán entre los 9 y 13 °C, por lo que las autoridades recomiendan considerar el uso de ropa de abrigo y planificar con anticipación los desplazamientos, debido a las posibles complicaciones que podría generar la lluvia durante gran parte de la jornada.