Suspensión de clases y cortes de tránsito: las medidas adoptadas por el incendio químico en Quilicura

Debido a la generación de una nube de humo tóxico, se llamó a los residentes del sector a permanecer en sus hogares con las puertas y ventanas cerradas.

AGENCIA UNO.

Bomberos continúa trabajando esta mañana para controlar el gigantesco incendio químico que se inició la noche del martes en dos empresas de la comuna de Quilicura.

El fuego afecta las dependencias de Panimex y Cloramon, ubicadas en la Avenida Eduardo Frei Montalva, esquina Las Esteras Sur.

A raíz de la emergencia, el Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores ordenó la suspensión de las clases este miércoles 5 de agosto en todos los establecimientos educacionales de la comuna, incluyendo escuelas, liceos, jardines infantiles y salas cuna.

Por otra parte, si bien el tránsito vehicular está habilitado en la Ruta 5, se cortó en la caletera con dirección al sur, para facilitar el trabajo de los voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia.

También se suspendió el paso de vehículos en las calles en las que se sitúan las empresas afectadas por el siniestro químico y las arterias colindantes.

El siniestro generó una enorme nube de humo tóxico en gran parte de la zona norte de la capital, por lo que se llamó a los residentes del sector a permanecer en sus hogares con las puertas y ventanas cerradas.

Además, la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, confirmó que municipio decidió suspender las actividades al aire libre que tenía preparadas durante la jornada.

Cuarto incendio en la misma empresa en 13 años

Hasta el lugar llegó el delegado presidencial, Germán Codina, quien ratificó que el siniestro es el cuarto que afecta a la empresa Panimex desde el año 2013. Los otros ocurrieron los años 2014 y 2017.

“Los equipos de la Seremi de Salud ya habían manifestado una serie de decisiones y acciones que debía implementar la empresa, y obviamente en este minuto también se encuentra presente y haciendo el levantamiento necesario para ver si se cumplieron o no las medidas que la empresa debía adoptar“, manifestó Codina.

En tanto, desde Bomberos se criticó la falta de información crítica respecto de los productos almacenados en ambas empresas, lo que dificultó el combate inicial del fuego.

“Las hojas de datos estaban en mal estado, estaban mojadas, no había un contacto directo ni estaba el prevencionista de riesgos. Eso dificulta las primeras tareas de intervención”, sostuvo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Jarpa.

Por su parte, el seremi (s) de Salud Metropolitano, Omar Cáceres, anunció un nuevo sumario a la empresa Panimex, “con una multa mucho mayor por tratarse de una situación reiterada“.

Detalló que el sumario tendrá que determinar si existió negligencia, fallas en los sistemas de control u otros motivos que expliquen tanto el origen como la propagación del siniestro, y ratificó la prohibición inmediata de funcionamiento de la planta.

De acuerdo con lo reportado hasta las primeras horas de esta mañana, el incendio no dejó víctimas fatales entre los trabajadores de las empresas afectadas.

Además, se ratificó que pasadas varias horas desde el inicio de las llamas, no se ha presentado en el lugar el prevencionista de riesgos de Panimex.