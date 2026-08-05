Caso Sartor: las penas de cárcel que arriesgarían Michael Clark y los hermanos Larraín

Para este miércoles está previsto que continúe la presentación de los querellantes en el marco de la formalización de los 11 imputados.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Para este miércoles está previsto que continúe la presentación de los querellantes en el marco de la formalización de los 11 imputados por el caso Sartor, que hoy completa su quinta jornada en el 4° Juzgado de Garantía.

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento por la Fiscalía, está solicitando la prisión preventiva para Michael Clark, los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, el exsocio de Sartor, Rodrigo Bustamante, y el excontrolador de Emprender Capital, Sergio Yáñez. Una solicitud que respaldan los abogados de los querellantes en el caso.

Durante las presentaciones del martes, el abogado de Toesca, Sergio Rodríguez, manifestó que los perjuicios para los fondos en liquidación trasladados a la gestora totalizan 180 mil millones de pesos.

“Solo en el Táctico Internacional había una diferencia de US$20 millones entre lo informado y en lo que realmente consistían los fondos que se estaban comercializando”, detalló, según reportó La Tercera.

Penas que arriesgarían Clark y hermanos Larraín en el caso Sartor

Por su parte, el abogado Héctor Marambio, que representa a la familia Diéguez, que invirtió más de $4 mil millones en instrumentos de Sartor, planteó que la solicitud de prisión preventiva se justifica debido a las penas que arriesgarían los imputados.

“En el escenario favorable, el señor Pedro Pablo Larraín enfrenta una pena de 25 años y 3 días. En un escenario, su señoría, más probable, 40 años“, manifestó, y dijo que lo mismo se aplicaría a Carlos Larraín Mery y Rodrigo Bustamante.

De acuerdo con el profesional, las agravantes que se registran en el caso Sartor provocarían que los imputados no obtendrían beneficios.

Respecto de Michael Clark, aseveró que en un escenario favorable su condena podría llegar a los 21 años, aunque en el más probable aumentaría a 40 años. En el caso de Sergio Yáñez, el rango variaba entre 15 y 25 años.

Luego de que los abogados querellantes culminen sus presentaciones este miércoles, para el jueves se espera el inicio de los argumentos de los abogados defensores de los imputados.

Se prevé que la formalización se prolongue hasta mediados de la próxima semana, luego de lo cual la jueza Paulina Moya dará a conocer su resolución sobre las medidas cautelares.