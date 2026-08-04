La iniciativa busca ampliar la base de postulantes a la institución en medio del déficit de personal.

Con el objetivo de aumentar la dotación de Carabineros, el Gobierno ingresó a la Contraloría una propuesta para modificar el reglamento que regula el ingreso y ascenso en la institución.

La iniciativa contempla una serie de cambios destinados a ampliar el universo de postulantes, entre ellos permitir el ingreso desde los 17 años, eliminar restricciones relacionadas con el estado civil y facilitar la reincorporación de personal previamente formado.

El decreto, presentado por el Ministerio de Seguridad el pasado 17 de julio, modifica una normativa vigente desde 1959. De aprobarse, la edad mínima para postular disminuirá de 18 a 17 años, mientras que el límite máximo se mantendrá en 30 años.

Además, quienes no sean seleccionados podrán participar en hasta dos nuevos procesos de formación y la edad máxima para el reingreso de exfuncionarios aumentará hasta los 40 años.

La propuesta del Gobierno que busca facilitar el ingreso a Carabineros desde los 17 años

Según el documento, los cambios responden a las “actuales necesidades institucionales en materia de gestión de personal”, ya que “se ha estimado necesario adecuar la normativa reglamentaria vigente, con el objeto de ampliar el universo de postulantes a la institución, flexibilizar los criterios de reincorporación de personal previamente formado y establecer reglas más claras y actualizadas en materia disciplinaria durante la etapa de formación, resguardando, en todo caso, los estándares de idoneidad, probidad y disciplina propios de la función policial”.

La propuesta también elimina la exigencia de mantener un determinado estado civil para postular, permitiendo el ingreso “sin exigir estado civil” en los casos que establezca la normativa.

Asimismo, reemplaza el requisito de presentar certificados que acrediten las buenas costumbres del postulante por la obligación de “acreditar conducta y honorabilidad personal y familiar intachable”.

Junto con flexibilizar el acceso, el proyecto endurece las normas disciplinarias durante la formación. En ese sentido, establece que “no podrán continuar con su proceso de formación, el Carabinero alumno que haya incurrido en faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad o el prestigio de la institución, o que afecten el sistema jerárquico o disciplinario, haciendo inconveniente su permanencia en el plantel institucional. Las condiciones de su eliminación quedarán supeditadas a la resolución del proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado.”

El decreto fue revisado por la División Jurídica de la Contraloría el pasado 23 de julio. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad retiró el documento para realizar ajustes de carácter jurídico antes de volver a ingresarlo y continuar con su tramitación.