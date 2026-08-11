Terremoto en Colombia: fallecidos aumentan a 224 y los heridos ya superan el millar

Las brigadas de socorristas trabajan contrarreloj para ubicar y rescatar a sobrevivientes que permanecen atrapados entre los escombros.

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A 224 aumentó el número de fallecidos por el terremoto registrado el lunes en Colombia, mientras que los heridos ya superan los 1.240, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Mientras, tanto las brigadas de socorristas trabajan contrarreloj para ubicar y rescatar a sobrevivientes que permanecen atrapados entre los escombros.

Entre las ciudades que registraron los mayores daños producto del sismo de magnitud 7,4 se encuentran Pereira, Cali, Quibdó y Manizales.

El terremoto, que dañó carreteras y aeropuertos, es considerado uno de los cinco de mayor magnitud desde que se llevan registros en Colombia.

Cali tiene el mayor número de muertos por el terremoto en Colombia

Según detalló el reporte, del total de víctimas fatales, 165 corresponden a ciudades capitales. Cali concentra el mayor número de fallecidos, con 85, seguida por Pereira, donde se contabilizan 66 muertos, incluidos tres registrados en el Aeropuerto Matecaña.

A ellos se suman las nueve víctimas fatales reportadas en la ciudad de Quibdó y las otras cinco en Manizales.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional mientras este martes continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.

Por otra parte, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, sostuvo que “por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional” tras el terremoto en Colombia.

Dijo que si eso cambia, “el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras mano“.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su “solidaridad y cariño con el pueblo de Colombia tras el fuerte terremoto que ha afectado al país”.

“En horas como estas, la solidaridad no puede tener fronteras. Hago un llamado a la comunidad internacional a acompañar a Colombia y a estar disponible para brindar toda la cooperación y asistencia que el país pueda requerir”, manifestó la expresidenta chilena.