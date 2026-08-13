Cuál es la opción de Chile: Estados Unidos llamó a países latinoamericanos a salirse de la Corte Penal Internacional

Además, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, los instó a incrementar sus presupuestos en Defensa y sumarse a operativos contra el narcotráfico.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países latinoamericanos a incrementar sus presupuestos en Defensa, unirse para tomar parte en operativos conjuntos contra el narcotráfico y salirse de la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo manifestó el jefe del Pentágono durante la cita que mantuvo en Panamá con 18 ministros de Defensa de América Latina, a la que asistió el ministro chileno Fernando Barros.

Respecto del combate al narcotráfico, el gobierno del presidente José Antonio Kast se comprometió a evaluar la propuesta. Sin embargo, en los pasillos de La Moneda se apunta que por ahora no se cuenta con el presupuesto ni la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para hacerlo.

Hegseth, en todo caso, recalcó que “esperamos una inversión sustancial en sus propias capacidades y que aumenten sus recursos destinados a la defensa“.

“Y, para reiterarlo —aunque realmente no sea necesario para este grupo—, en todo el mundo el presidente Trump no tolera a quienes se aprovechan sin aportar. Esto no es un juego“, enfatizó el secretario de Guerra norteamericano.

Sus dichos adquieren especial importancia si se considera que los dos países más poblados de América Latina, Brasil y México, se oponen a esta iniciativa.

Hegseth llamó a salirse de la Corte Penal Internacional

En la oportunidad, Pete Hegseth también instó a las naciones de la región a salirse de la Corte Penal Internacional.

“Estamos matando terroristas, y estamos derrotando las ideologías fracasadas y tóxicas del socialismo radical y el comunismo“, manifestó al respecto.

“Que no quepa duda: la izquierda internacional, junto con los medios de comunicación de izquierda, está conspirando para imponer ilegalmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal militar y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios“, añadió.

“Resulta sorprendente que esta llamada corte y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para exigir responsabilidades a verdaderos terroristas y verdaderos tiranos. Y por eso la CPI representa una amenaza para su soberanía nacional“, argumentó a continuación.

No obstante, en el caso chileno, si se pretende cumplir con esta solicitud, se debería llevar a cabo un cambio en la Constitución, ya que desde 2009 se reconoce en en la Carta Fundamental la jurisdicción de la CPI y el Congreso aprobó el Estatuto de Roma, que creó dicho tribunal.