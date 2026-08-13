“No lo entregan”: mamá del niño chileno muerto en Colombia critica demora de las autoridades

Ante la ausencia de una cédula de identidad o registro de huellas, los responsables pidieron una prueba de ADN, cuyo resultado podría demorar hasta 150 días.

CAPTURA.

La madre de Jesús Muñoz, el niño que falleció en su colegio debido al terremoto de Colombia, criticó la tardanza de las autoridades para entregarle el cuerpo de su hijo.

“No lo entregan“, manifestó Marilú Quinceno, al coincidir con los dichos del padre del pequeño, Ramón Muñoz, respecto de que el equivalente al Servicio Médico Legal en ese país está demorando el trámite dada la nacionalidad chilena del menor de edad.

De acuerdo con lo expresado por el progenitor, debido a su condición de chileno, su hijo no contaba con una cédula de identidad y sus huellas no están registradas en Colombia, por lo que, para entregar su cuerpo, los encargados pidieron una prueba de ADN, cuyo resultado podría demorar hasta 150 días.

Por ello, Muñoz está solicitando ayuda económica a la comunidad para viajar a ese país, de manera de facilitar el trámite.

El dolor de la madre del niño chileno muerto en Colombia

La madre del niño chileno se refirió a la angustia y el dolor que está viviendo tras la muerte del pequeño de siete años en el terremoto de Colombia.

“De una me fui al colegio. Llegué allá y me dicen que el niño no aparecía“, comenzó su relato en el diálogo que mantuvo con T13.

Luego recordó que, debido a lo anterior, “fui al hospital a buscarlo y mi niño estaba allá. Lo recogieron muerto“, reveló.

Marilú Quinceno aprovechó para criticar la demora de las autoridades para entregarle el cuerpo de Jesús, algo similar a lo que viven otras familias que también perdieron a sus hijos.

“Usted se imagina el dolor que nosotros tenemos… nuestros niños allá metidos, y no, no los entregan“, manifestó la mujer, que se había trasladado a Colombia desde Chile hace apenas un mes y medio.