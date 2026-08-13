Qué hay detrás de la decisión de Putin de elevar la presión contra Japón en medio de la guerra con Ucrania

El mandatario ruso concretó este jueves su primera visita a las islas Kuriles, un archipiélago que Japón disputa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

YOUTUBE.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, efectuó jueves su primera visita a las islas Kuriles, un archipiélago que Japón le disputa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que generó una inmediata protesta por parte de primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La autoridad nipona calificó el hecho de “absolutamente inaceptable”, y reafirmó la postura de su país en cuanto a que las islas “son parte inherente del territorio japonés, tanto histórica como jurídicamente, según el Derecho Internacional“.

En esa línea, apuntó que el viaje de Putin “agrava todavía más el sentimiento antirruso en el país y dificulta la restauración de las relaciones a medio y largo plazo“.

“Esperamos que la parte rusa se tome muy en serio la gravedad de este asunto“, añadió la jefa del Ejecutivo nipón.

Las islas Kuriles han tensionado las relaciones entre Rusia y Japón en las últimas ocho décadas, luego de que fueron tomadas en 1945 por la Unión Soviética. Desde entonces Moscú mantiene allí una presencia militar.

Por qué Putin elevó la presión contra Japón

De acuerdo con los analistas, varios son los factores que explican la decisión de Vladimir Putin de viajar a las islas Kuriles, con la claridad absoluta de que generaría la reacción inmediata por parte de Japón.

Uno de los motivos se relaciona con su decisión de castigar a Tokio por lo que definió como “posición hostil” frente a la guerra de Rusia con Ucrania.

Además, la visita se produce pocos días después de que la primera ministra Takaichi no descartó la posibilidad la posibilidad de que Japón se abra a la posibilidad de permirtir la entrada de armas nucleares, “considerando las tendencias internacionales y el panorama de seguridad cada vez más complejo” en la región.

En la víspera, sostuvo que, “con la excusa de los acontecimientos en Ucrania, sin profundizar en los motivos de este conflicto, impuso sanciones injustificadas contra nuestro país“.

Por otra parte, el presidente ruso apuntó a la necesidad de reforzar la seguridad de la Federación Rusa, tras asegurar que el despliegue de nuevo armamento en la zona por parte de la Alianza Atlántica (OTAN) supone una amenaza para Moscú.

Por ello, su visita coincidió con la fase final de las maniobras a gran escala de la Flota del Pacífico, que contó con el despliegue de 13.000 efectivos, 60 buques, 30 aeronaves y submarinos en el Mar de Japón, mar de Ojotsk y el noroeste del océano Pacífico, en una muestra de fuerza del gigante euroasiático.