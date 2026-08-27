Contraloría detecta a médicos que trabajaron menos de seis meses en seis años

Contraloría constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a “garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación”.

La Contraloría General de la República detectó que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años, cuando prestaban funciones en el servicio público.

Así lo estableció una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA), que detectó que ambos profesionales, que recibieron becas de especialización en Anestesiología, desempeñaron funciones efectivas por menos de seis meses en total durante los seis años que debían cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO).

Según el informe, uno de los involucrados estuvo con licencia médica el 95% de ese período, trabajando solo 108 días de un total de 2.192. Un panorama similar enfrentó el segundo especialista, ya que registró licencias durante el 94% del tiempo, prestando servicios efectivos únicamente 133 días.

Junto con ello, se detectó que mientras se encontraban con licencia médica, ambos profesionales realizaron viajes al extranjero y prestaron labores en instituciones públicas y privadas.

En esta línea, se descubrió que la mitad de las licencias médicas presentadas durante ese tiempo fueron emitidas por la cónyuge de uno de los protagonistas, quien además viajó 12 veces al exterior.

Pero además Contraloría constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones correspondientes a “garantías, aranceles y estipendios que debían ser restituidos por profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación”.

Frente a estos hechos, el Servicio de Salud Arauco informó la destitución de ambos médicos y el inicio de acciones administrativas y judiciales destinadas a determinar los perjuicios ocasionados y recuperar los recursos comprometidos.