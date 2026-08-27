“Que su muerte no sea en vano”: hermanas de Paz Ramírez llegan a tribunales tras fatal atropello

La formalización quedó fijada para este viernes, instancia en que el Ministerio Público comunicará los cargos y expondrá los antecedentes reunidos durante la investigación.

Ángela y María José Prieto Larraín llegaron este jueves hasta el Centro de Justicia de Santiago para acompañar el proceso judicial por la muerte de su hermana, la realizadora audiovisual Paz Ramírez.

Ambas asistieron a la audiencia de control de detención de Ignacio Palma Weinfeld, detenido por su presunta participación en el atropello ocurrido el pasado domingo en Providencia.

A la salida del tribunal, las actrices se refirieron brevemente al caso y evitaron entregar mayores antecedentes, señalando que esperan que la investigación permita esclarecer lo sucedido. “Estamos acá por respeto a nuestra hermana Paz Ramírez.

“Queremos que su muerte no sea en vano. Así es que vamos a hacer todo lo posible para que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por este dolor. Y la verdad es que no vamos a hacer mayores declaraciones porque confiamos en la justicia”, expresaron ambas.

Hermanas de Paz Ramírez llegan a tribunales tras fatal atropello

Ramírez, de 39 años, fue impactada por un vehículo mientras cruzaba la avenida Andrés Bello, en la intersección con Manuel Montt. Tras el hecho, el conductor abandonó el lugar sin prestar asistencia, mientras que la víctima fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde falleció cerca de las 20:45 horas debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación permitió ubicar el automóvil involucrado y posteriormente detener a Palma Weinfeld, quien permaneció tres días prófugo.

El vehículo, un MG gris, fue encontrado en un estacionamiento de calle Merced y presentaba daños en su parte frontal compatibles preliminarmente con el accidente.

Según los antecedentes conocidos, el imputado habría señalado que creyó haber atropellado a una mascota y que por esa razón se retiró del lugar. Además, registra un antecedente por conducción en estado de ebriedad.

La Fiscalía solicitó ampliar su detención mientras espera un informe técnico de la SIAT de Carabineros, antecedente que la fiscal jefa de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli, calificó como “fundamental a efecto de poder determinar los delitos que serán imputados a la persona responsable de este hecho”.

La formalización quedó fijada para este viernes, instancia en que el Ministerio Público comunicará los cargos y expondrá los antecedentes reunidos durante la investigación.