“Los recursos son escasos”: Kast detalla apoyo a damnificados por los aluviones y pide evitar falsas expectativas

El Presidente explicó cómo se distribuirán las ayudas para las familias afectadas por las lluvias en el norte, advirtiendo que los recursos son limitados.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast se refirió a las ayudas que recibirán los damnificados afectados por las lluvias y aluviones registrados en el norte del país.

Tras participar en una reunión con autoridades y parlamentarios en Iquique, el Mandatario señaló que ya comenzó el levantamiento de información mediante las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) para determinar el nivel de afectación de cada familia.

Kast hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la cautela respecto de los beneficios que podrían recibir. “Cuidar las expectativas, porque hay muchas personas que por ser encuestados dicen ‘bueno, ahora ya tengo que esperar unos días para llegar una ayuda del Estado‘. Los recursos son escasos y tenemos que ir primero en ayuda de las personas más necesitadas y eso requiere un trabajo muy intenso”, afirmó.

Kast detalla apoyo a damnificados por los aluviones y pide evitar falsas expectativas

El presidente Kast explicó que la aplicación de la FIBE permitirá identificar a las personas que necesitan apoyo económico producto de la pérdida de sus enseres. “Va a haber una cantidad de personal acreditado para levantar la Ficha Básica de Emergencia. Eso trae una ayuda económica, pero no es un fondo ilimitado y por lo tanto no queremos elevar las expectativas de la ciudadanía, sino que tenemos que ir focalizando los recursos y como les digo, la herramienta va a ser la más adecuada para hacernos cargo de situaciones puntuales de esta catástrofe”, complementó.

En ese sentido, el Mandatario detalló que los aportes dependen del grado de daño registrado en los bienes de cada afectado. “Nosotros tenemos que ir a la afectación directa de las personas que perdieron sus enseres. Ahí la Ficha Básica de Emergencia tiene montos determinados, ya se han entregado a nivel nacional algo más de 35.000 aportes a distintas familias afectadas, que van entre los 375.000 pesos y el millón y medio, dependiendo de la afectación que tenga en los enseres la persona, y eso va directamente a su Cuenta Rut. Y eso ha funcionado bastante rápido para los parámetros que conocíamos”.

Finalmente, Kast indicó que el proceso de entrega no es inmediato y requiere que primero se complete la evaluación de daños. “Una vez que la ficha está levantada, pasan 10 o 12 días hasta que los recursos están depositados en la Cuenta Rut de la persona”, acotó.

De esta manera, el Gobierno busca concentrar los recursos disponibles en las familias que presentan mayores niveles de afectación, mientras continúa el catastro de daños provocados por el sistema frontal en las zonas del norte que han sufrido inundaciones y aluviones.