“Se va a saber la verdad”: Cerimedo habla tras ser trasladado a cárcel de máxima seguridad en Bolivia

En paralelo, el Ministerio Público chileno confirmó que mantiene una investigación por la presunta intervención de Cerimedo en campañas políticas realizadas en Chile.

Fernando Cerimedo rompió el silencio este martes luego de ser trasladado desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz, donde deberá cumplir una nueva medida de prisión preventiva.

El consultor político argentino permanecerá durante seis meses en la cárcel de máxima seguridad, Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado boliviano.

Durante el traslado, Cerimedo aseguró que confía en que los antecedentes de la investigación permitirán esclarecer su situación.

Cerimedo habla tras ser trasladado a cárcel de máxima seguridad en Bolivia

En conversación con el medio boliviano El Deber, afirmó: “ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”. Además, insistió: “Yo pido justicia, que se haga justicia y se sepa la verdad”.

La nueva resolución judicial corresponde a una causa distinta de la que inicialmente provocó su detención. Cerimedo ya cumplía prisión preventiva en Palmasola por una investigación relacionada con el presunto intento de feminicidio de su expareja, Nadia Beller, quien también lo acusó de estar detrás de otras irregularidades.

En los allanamientos realizados como parte de la segunda investigación, las autoridades encontraron dinero en efectivo, documentos y antecedentes que son analizados por la Fiscalía.

Entre los hallazgos se contabilizaron más de medio millón de bolivianos, además de dólares y euros. Asimismo, la policía informó sobre una supuesta “granja de bots” que podría estar vinculada a las actividades políticas del consultor.

Cerimedo también se refirió al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien asesoró anteriormente, y le envió un particular mensaje: “Que me perdone por no haberle hecho caso”.

En paralelo, el Ministerio Público chileno confirmó que mantiene una investigación por la presunta intervención de Cerimedo en campañas políticas realizadas en Chile.