¿Está la tuya? estudio revela las comunas con mayor propensión a la infidelidad

Un particular análisis espacial identificó las comunas que presentan una mayor propensión a conductas asociadas a la infidelidad en tres de las principales conurbaciones urbanas del país.

El estudio, elaborado por Conmapas, utilizó el Índice de Propensión Comunal (IPEC), una medición experimental que combina diferentes variables territoriales y digitales para establecer la propensión a determinadas conductas asociadas a la infidelidad.

Estudio revela las comunas con mayor propensión a la infidelidad

En Santiago, Macul, Estación Central y Pudahuel quedaron en el primer lugar del ranking, las tres con un IPEC de 100 y clasificadas dentro de la categoría “ultra infieles”.

En el extremo contrario se ubicaron Vitacura, La Florida y Conchalí, consideradas por el análisis como las comunas con menor propensión.

El mapa también contempló otras zonas del país. En la V Región, Valparaíso, Casablanca obtuvo el máximo puntaje y encabezó la categoría “ultra infieles”, seguida por Quilpué. Concón, en tanto, registró el nivel más bajo dentro de las comunas analizadas.

En el Gran Concepción, Coronel alcanzó nuevamente un IPEC de 100 y quedó al frente de la medición, mientras que Hualqui y Concepción aparecieron posteriormente. San Pedro de la Paz fue la comuna con menor propensión dentro de este grupo.

Según indicaron, el índice no permite afirmar que los habitantes de una determinada comuna sean más infieles que otros. El IPEC cruza señales territoriales y digitales que podrían asociarse a ciertos comportamientos, por lo que sus resultados deben interpretarse como una medición comparativa de propensión y no como evidencia de infidelidad.