Fernando Barros reacciona a llamado a convocar al Cosena: “No estamos viviendo una situación excepcional”

Desde el Gobierno respondieron a la petición de convocar a la instancia ante la controversia por la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

Fernando Barros, ministro de Defensa, reaccionó al llamado de sectores políticos a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y conocer la postura de las Fuerzas Armadas respecto a la controversia con Argentina por la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes.

El senador Juan Luis Castro (PS) instó a La Moneda a llamar al Cosena, aduciendo que lo sucedido con la Casa Rosada por el Estrecho de Magallanes “no puede seguir siendo un problema que aparece, se conversa y vuelve a surgir”.

“Cuando está en juego la seguridad nacional, nuestro perímetro fronterizo y tratados que deben respetarse, corresponde actuar con firmeza. Por eso creo que el presidente puede hacer uso de su facultad para citar al Consejo de Seguridad Nacional. Chile necesita una posición de Estado clara y definitiva“, puntualizó el parlamentario en redes sociales.

El senador Castro profundizó sus palabras, al puntualizar que Estados Unidos también tendría intereses en la zona del Estrecho de Magallanes: “Porque esta es una verdadera causa que está larvada en la historia, que es justamente los problemas que están en la Patagonia y con el Estrecho de Magallanes. Porque aquí, hoy día, hay un interés norteamericano también de todo lo que significa la extracción de petróleo, de todo lo que es el comercio en la Patagonia; por algo también Argentina se está preparando para aquello”.

Ante este llamado, el ministro Barros aseveró que “el Cosena es un órgano consultivo que tuvo diversas modificaciones y es convocado exclusivamente por el presidente de la República cuando estime necesario y conveniente contar con otras opiniones sobre la materia específica”.

En esta línea, el titular de Defensa precisó que el presidente José Antonio Kast es el llamado a convocar a la instancia, pero dejó en claro que “no estamos viviendo ninguna situación excepcional”.

“El presidente mantiene contacto permanente con fuerzas de gobierno, de la oposición, parlamentarios, gente del mundo real. Por lo tanto, tendrá que resolver, y es muy respetable la opinión del senador Castro”, sostuvo el secretario de Estado.