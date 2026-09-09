Los acuerdos de Marco Rubio con De la Espriella y qué buscará con Noboa durante su visita a Ecuador

Tras su reunión en la ciudad de Barranquilla, el secretario de Estado norteamericano prometió una relación “más fuerte” entre su país y Colombia.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el encuentro que mantuvo con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la víspera de su viaje a Ecuador este miércoles, en el marco de su gira por países que forman parte del Escudo de las Américas.

El funcionario norteamericano valoró el giro en la política internacional desde que Gustavo Petro dejó el poder, mientras que el mandatario sudamericano reafirmó que “Colombia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos“.

Tras su reunión en la ciudad de Barranquilla, Rubio prometió una relación “más fuerte” entre Estados Unidos y Colombia.

Además, De la Espriella y el secretario de Estado norteamericano suscribieron acuerdos sobre el intercambio de minerales críticos y la cooperación en energía nuclear civil.

Por su parte, el mandatario colombiano le pidió ayuda a Washington para modernizar aviones, drones, helicópteros y equipamiento militar en medio de su lucha contra el narco.

Marco Rubio llega a Ecuador tras su reunión con De la Espriella

Luego de culminar su encuentro con Abelardo de la Espriella, Marco Rubio abordó el avión que lo trasladó a Ecuador, donde este miércoles sostendrá una reunión en Quito con el presidente Daniel Noboa.

Su visita coincide con la ofensiva estadounidense contra grupos criminales que operan en el Pacífico, lo que incluye el ataque a seis embarcaciones ecuatorianas que vinculó al narcotráfico.

En esa línea, se espera que durante su cita aborden el incremento del apoyo estadounidense en ayuda para combatir el crimen organizado.

Además, los analistas prevén que Noboa y Rubio discutan también la posibilidad de que se designe a Ecuador como “aliado principal no miembro de la OTAN“, lo que le permitiría optar a préstamos para adquirir equipamiento militar y recibir una mayor capacitación, entre otros beneficios.