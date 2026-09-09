¿Habrá lluvia en Santiago y regiones? Así estará el tiempo durante las Fiestas Patrias

Revisa cómo estarán las temperaturas en las distintas zonas del país durante el fin de semana largo de septiembre.

Cada vez queda menos para las Fiestas Patrias, situación por la cual muchos chilenos centran su atención en cómo estará el tiempo, considerando que la mayor parte de las celebraciones se realiza al aire libre, ya sea en fondas o asados familiares.

Bajo este contexto, el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las proyecciones del clima para el fin de semana largo entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

Si bien en un principio se habló sobre la probabilidad de lluvia en gran parte del país para aquellos días, el experto afirmó que finalmente no será así. De acuerdo a Sepúlveda, durante los días festivos no habrán precipitaciones desde la zona norte hasta la Región del Biobío.

Des esta forma, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío disfrutarán de jornadas sin chubascos.

Dónde podría caer lluvia y qué indica el pronóstico del tiempo en Santiago para Fiestas Patrias

El experto comentó que la inestabilidad atmosférica quedará acotada principalmente al sur del país. En este marco, sostuvo que podrían haber precipitaciones en “sectores de la Patagonia, de Los Lagos y eventualmente de Los Ríos. El sábado podrían alcanzar sectores de La Araucanía“.

Respecto a Santiago y la zona central, se prevén temperaturas sobre los 20°C durante todo el fin de semana. Así lo indica el pronóstico del tiempo de Meteored: