Subsecretaría de DDHH elimina a Bernarda Vera de registro de detenidos desaparecidos

Junto con ello, se solicita la revisión de los beneficios entregados a Claudia Cecilia Rey Vera, hija de Bernarda Vera.

La Subsecretaría de Derechos Humanos concretó la eliminación de Bernarda Vera del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, tras ser considerada durante cinco décadas como parte de la lista de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Esto, luego que en julio pasado se confirmara que la mujer, ex militante del MIR, estaba viviendo en Argentina, tras perderse su rastro tras el Golpe de Estado de 1973.

Según la publicación de la Subsecretaria de Derechos Humanos en el Diario Oficial, el ministro en visita extraordinaria, Alvaro Mesa Latorre, consignó que “doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina, y que no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.

Junto con ello, se solicita la revisión de los beneficios entregados a Claudia Cecilia Rey Vera, hija de Bernarda Vera.

Frente a esto, se resuelve su cancelación en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada e informar de la medida al Servicio de Registro Civil e Identificación para concretarlo.