“Muy buena teoría de descargo”: por qué el abogado de Vinko Fodich confía en la inocencia del exfiscal

El control de detención y la formalización del exfiscal se realizarán este viernes 11 de septiembre, en el Tribunal de Garantía.

PFV ABOGADOS

Para este viernes 11 de septiembre, en el Tribunal de Garantía, está fijada la audiencia en la que se realizará el control de detención y la posterior fiscalización del exfiscal Oriente Vinko Fodich, detenido en la víspera tras ser vinculado a una agrupación delictual acusada de secuestros extorsivos y lavado de activos.

Tras la captura del expersecutor, tres detectives de la PDI y otros tres individuos, entre los cuales se cuenta un primo del excandidato presidencial Franco Parisi, efectivos de la policía civil allanaron las oficinas de Fodich.

De acuerdo con lo reportado, en ese lugar se incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros documentos de interés para la investigación.

Por su parte, al detenido se lo trasladó hasta el cuartel central de la PDI, donde se le tomó declaración. En horas de la noche fue llevado a un recinto institucional en la comuna de Pudahuel, lugar en el que pernoctó.

El abogado de Vinko Fodich confía en su inocencia

Previo a la formalización del exfiscal Vinko Fodich, su abogado, Felipe Moraga, aseguró que tiene la convicción de que su cliente es inocente y que no tiene relación alguna con los hechos investigados.

“Nos hemos enterado básicamente de lo que ha salido en los medios, pero confiamos plenamente en su inocencia“, manifestó el defensor del expersecutor.

“Lo conocemos hace muchos años, así que entendemos que tiene una muy buena teoría de descargo de estos hechos“, complementó en declaraciones que recogió 24 Horas.

Respecto del control de detención y la posterior fiscalización de su cliente, Moraga indicó que “pretendemos, evidentemente, que, una vez tengamos el patrocinio, la Fiscalía nos entregue los antecedentes, la carpeta, la orden de detención, la solicitud, etcétera“.

Añadió que, tras lo anterior, “ya empezar a prepararnos para el día viernes y ejercer correctamente el derecho a defensa“, concluyó.