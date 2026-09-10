“Tiene que entender que hay límites”: senador Ossandón reprocha intervenciones del embajador Judd

El expresidente del Senado tildó como “poco serio” que el representante de Estados Unidos no haya respaldado el origen vinculado a la izquierda del estallido social.

El senador Manuel José Ossandón (RN) reprochó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el supuesto origen del estallido social de 2019 en organizaciones de izquierda.

El diplomático aclaró ayer, tras una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna, que los informes de inteligencia que llegaron a esa conclusión estaban basados en antecedentes públicos y que no fueron elaborados a partir de una investigación de Estados Unidos.

En diálogo con T13 radio, el expresidente del Senado manifestó que si bien hay que fortalecer la relación con Estados Unidos, “el embajador se equivoca y se ha equivocado un montón de veces. Tiene que entender que hay límites, que está en otra casa, que indistintamente que él tenga la labor de promover los intereses de su país, no puede involucrarse permanentemente en las decisiones que nos corresponden a nosotros”.

“Claramente no es un diplomático de carrera, se nota a la legua que su expertise en diplomacia no es muy profunda (…) ¿Qué tiene que ver el estallido social con Estados Unidos y la opinión de un embajador? Nada y además se contradice porque sale diciendo una cosa y no tiene antecedentes. Es poco serio”, añadió.

Ossandón, por otra parte, reconoció que hay un problema de coordinación en el Gobierno, aludiendo a las veces en que el ministro de Defensa, Fernando Barros, se ha adelantado a su par de la Cancillería y opinado de temas que son competencia de esta cartera. “Hay que entender que en política internacional tiene que haber una sola voz, y esa es del canciller o el Presidente de la República. Entonces, aquí Chile no puede aparecer como si tuviéramos dos políticas exteriores“, añadió.