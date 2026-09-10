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Fiscalía investiga presunto fraude al fisco en obras ordenadas por Orellana en el Ministerio de la Mujer

Los trabajos de habilitación de la nueva sede del ministerio han costado más del doble de lo presupuestado.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

Una investigación por fraude al fisco y otros presuntos delitos lleva el Ministerio Público contra el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Esta repartición fue una de las cuatro en la que se detectaron presuntas irregularidades, tras una auditoría realizada por al actual administración a sus antecesores.

Según reveló Ex-Ante este jueves, el origen de la denuncia se remonta a la reubicación de las oficinas del Ministerio de la Mujer desde calle Catedral a Agustinas, a solo metros del Palacio de La Moneda. La decisión fue tomada por la entonces ministra Antonia Orellana (FA) a fines de 2022 con el fin de ahorrar cerca de $700 millones anuales por concepto de arriendo.

Sin embargo, la habilitación de esta nueva sede ha superado con creces el presupuesto estipulado. Inicialmente, se consideraron cerca de $1.100 millones para el traslado y habilitación, en un plazo de un año y medio, además de $·351 millones por el término anticipado del uso de las oficinas de Catedral. Pero, según antecedentes entregados por la cartera que hoy dirige Judith Marín (PCC) a la Fiscalía Centro Norte, en un plazo de tres años, el proyecto registra un costo total de más del doble del valor original: $2.831.336.713.

Adicionalmente, se constataron deficiencias sanitarias, de habitabilidad y seguridad en el nuevo edificio, que hasta 2012 ocupaba el diario La Nación. Entre ellas se cuenta a una instalación eléctrica que infringe la normativa vigente, solo seis baños para una dotación de 110 personas, filtraciones de agua, una plaga de roedores y vías de evacuación que no se ajustan a lo exigido por Senapred. Se estima que las reparaciones adicionales tendrán un costo de $494 millones.

Por otra parte, una licitación correspondiente al 80% del gasto se concentró en un solo proveedor el contratista Alberto Olave Hernández y que parte de las labores del comité evaluador de las licitaciones, así como la inspección de la obra y la administración del contrato haya recaído en una misma persona, el arquitecto Mario Quiroga.

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