Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: la hora en que comenzarán las precipitaciones este jueves

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada y la hora peak de precipitaciones en Santiago.

La lluvia regresará a Santiago este jueves, la cual podría estar acompañada de tormentas eléctricas en diferentes sectores de la Región Metropolitana (RM).

Según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones se concentrarían principalmente durante la tarde. El escenario podría extenderse hasta la noche, mientras que para el viernes también se anticipan nuevos chubascos en diferentes puntos de la capital.

La atención estará puesta especialmente en las zonas precordilleranas y cordilleranas. En estos sectores, las condiciones atmosféricas podrían favorecer la aparición de actividad eléctrica.

La hora en que comenzaría la lluvia en Santiago este jueves

La proyección sitúa el inicio de las primeras precipitaciones cerca de las 14:00 horas. La lluvia aumentaría su intensidad durante la tarde y alcanzaría su peak a eso de las 18:00 horas.

El pronóstico del tiempo también contempla precipitaciones durante la noche de este jueves. Para la tarde del viernes, en tanto, podría registrarse un nuevo episodio de lluvias que afectaría a buena parte de la Región Metropolitana.