Crimen de Ronald Ojeda: la pena que arriesga el venezolano imputado en el primer juicio por el caso

Maickel David Villegas Rodríguez, de 28 años, fue extraditado a Chile desde Costa Rica, en noviembre de 2024.

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Para las 09:00 de la mañana de este jueves 10 de septiembre se fijó el inicio del juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, por su vinculación con el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

El sujeto, que huyó de Chile tras el secuestro y asesinato del militar disidente del régimen chavista, fue extraditado a nuestro país desde Costa Rica en noviembre de ese mismo año.

Ronald Ojeda vivía en la comuna de Independencia y el 21 de febrero de 2024 fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por detectives de la PDI.

Los delincuentes, miembros de una facción del Tren de Aragua, lo trasladaron hasta una vivienda en la Toma de Maipú, donde lo asesinaron y enterraron su cuerpo en una fosa de 1,4 metros de profundidad, que luego taparon con cemento.

La pena que arriesga el imputado por el crimen de Ronald Ojeda

El primer juicio por el crimen de Ronald Ojeda se llevará a cabo en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La indagatoria del Ministerio Público estableció que Villegas Rodríguez, de 28 años, tuvo el rol de conductor la noche del secuestro de Ojeda desde el edificio en el que residía con su familia. Previamente, había ejercido labores de vigilancia en ese mismo lugar.

De acuerdo con lo informado, en su acusación contra Villegas Rodríguez, el órgano persecutor presentó 87 testigos, 28 peritos y más de 170 otras evidencias.

En este caso, la Fiscalía Metropolitana Sur está solicitando para el imputado una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.

Por otra parte, el siguiente juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda está fijado para el próximo 20 de octubre, durante el cual serán enjuiciados 19 imputados.